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13 Mayıs 2018 06:53

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı 1 mahallenin elektriği kesildi

Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucununda 5 kişi yaralandı.

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı 1 mahallenin elektriği kesildi

13 Mayıs 2018 06:53

Elektrik direği devrildiği için mahallenin elektriği kesildi.


Kaza Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Paşaçiftliği metro istasyonu Ankara yolu istikametinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Seçkin D.’nin kontrolündeki 16 CDH 29 plakalı otomobil ile Recep Aydın kontrolündeki 16 LLS 09 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 2 otomobil de hurdaya dönerken yol kenarında bulunan elektrik direkleri de devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Seçkin D. ve otomobilde bulunan 4 yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Ayrıca elektrik direklerinin devrilmesi sonucu mahallede kısa bir süreli elektrik kesintisi yaşanırken görevlilerin direği kaldırması sonucu mahalleye tekrardan elektrik verildi.




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