Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 16:14

Trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ismi belli oldu

Bursa’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araçta hayatını kaybeden sürücünün, 26 yaşındaki Aykut Sarıçiçek olduğu belirlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ismi belli oldu

04 Temmuz 2017 16:14


Kaza, gece yarısı merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yol alan 16 JY 118 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan araçtan fırlayan sürücü olay yerine gelen ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kimliği belirlenemeyen ve ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücünün Aykut Sarıçiçek olduğu belirlendi. Sarıçiçek’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!