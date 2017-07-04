Trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ismi belli oldu

Kaza, gece yarısı merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yol alan 16 JY 118 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan araçtan fırlayan sürücü olay yerine gelen ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kimliği belirlenemeyen ve ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücünün Aykut Sarıçiçek olduğu belirlendi. Sarıçiçek’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.