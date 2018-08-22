Trafik kazasında karnındaki bebeğiyle can verdi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi’nde ikamet eden Samet Yılmaz (28) ve Gülay Yılmaz (23) Kurban Bayramı’nın 2. günü akraba ziyareti için yola çıktı. Kozluca Yolu Akpınar Caddesi üzerindeki viraja geldiklerinde Samet Yılmaz, kullandığı 16 JEG 11 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları arabadan çıkardı. Ağır yaralanan karı koca, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülay Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki 7 aylık bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Samet Yılmaz’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.