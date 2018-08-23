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23 Ağustos 2018 17:53

Trafik kazasında karnındaki bebeğiyle can veren kadına son görev

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında karnındaki bebeğiyle can veren kadına son görev

23 Ağustos 2018 17:53


Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi’nde ikamet eden 1 yıllık evli Samet Yılmaz (28) ve Gülay Yılmaz (23) Kurban Bayramı’nın 2. günü hastaneye gitmek için yola çıktı. Kozluca Yolu Akpınar Caddesi üzerindeki viraja geldiklerinde Samet Yılmaz, kullandığı 16 JEG 11 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, 7 aylık hamile Gülay Yılmaz, hayatını kaybetti.



Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı


Hayatını kaybeden Yılmaz için, ilk önce evinin önünde helallik alındı. Daha sonra cenaze Akbaşlar Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kazada yaralanan eşi Samet Yılmaz ise, başı sargılı halde cenazeye geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Yılmaz’ı yakınları sakinleştirdi.




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