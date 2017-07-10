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10 Temmuz 2017 12:19

Trafik kazasında ölen öğrencilerin cenazesi Diyarbakır’a götürüldü

Bursa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazeleri Diyarbakır’a götürüldü.

Trafik kazasında ölen öğrencilerin cenazesi Diyarbakır’a götürüldü

10 Temmuz 2017 12:19


Kaza, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde meydana geldi. Diyanet’in programına katılmak üzere Diyarbakır’dan gelen 91 kız öğrenci ve 3 öğretmen, uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı’na indi. Oradan yola çıkan otobüsler, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada çok sayıda kız öğrenci yaralanırken, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları Bursa’ya gelmek için yola çıktı. Sabah Bursa’da olan acılı aile, adli tıpta otopsi işlemi bittikten cenazeleri Diyarbakır’a götürdü.




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