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Trafik şube abartı ezgoza göz açtırmıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yakalanan evraksız motosiklet ve abartı egzoz gibi malzemeler sergilendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yakalanan evraksız motosiklet ve abartı egzoz gibi malzemeler sergilendi.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sergide abartı egzoz ve çakarların çokluğu şaşırttı. Vatandaşların gürültü kirliliğinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Trafik şubesi, vatandaşların talepleri ve ihbarları sonrasında usule aykırı pek çok konuya müdahale ediyor. Gemlik'te ehliyetsiz ve evraksız kullanılan motosikletlere el konuluyor. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, çalışmalarından dolayı trafik ekiplerine teşekkür etti.

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