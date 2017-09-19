Trafikte acı tablo: 8 ayda 2 bin 353 can kaybı, 201 bin yaralı

Başkanlık, yaralanan 201 bin 323 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Resmi verilerin sadece kaza yerindeki can kayıplarını kapsadığına dikkat çeken Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını bildirdi.

Yapılan tüm uyarılar ve artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak - Ağustos döneminin trafik bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; Ağustos ayında ülke genelinde meydana gelen 39 bin 99 kazada 32 bin 482 kişi yaralanırken 412 kişi de hayatını kaybetti. Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise meydana gelen 270 bin 183 kazada 2 bin 353 kişi hayatını kaybederken 201 bin 323 kişi yaralandı. Sekiz aylık dönemdeki 56 bin 735 kazaya tek araç, 56 bin 309 kazaya ise iki araç karıştı. Kazalardan 20 bin 468’i yayaya çarpma, 13 bin 140’ı kaza arkadan çarpma ve 17 bin 893’ü araçların yoldan çıkmasıyla vuku buldu. 125 bin 819 kazaya sürücü, 11 bin 712 kazaya yaya, bin 50 kazaya yol ve 536 kazaya yolcu sebebiyet verdi.

Kırmızı ışıkta durmayan sürücüler dehşet saçtı

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, "Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmemiştir. Bu kapsamdaki bilgilere www.tramer.org.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. Veriler trafik kazası sonucunda kaza yerinde meydana gelen ölü sayılarını içermektedir" notuyla paylaştığı rakamlarla acı tabloyu gözler önüne serdi. Yılın ilk 8 ayındaki 3 bin 731 kazaya kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmayan sürücüler sebebiyet verirken alkol alıp direksiyona geçen 2 bin 131 sürücü ise ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Sekiz aylık dönemdeki 5 bin 392 ölümlü ve yaralamalı kazaya bisiklet, 27 bin 779 kazaya motosiklet, 232 kazaya ambulans ve 39 kazaya da at arabası karıştı.

Hakkari ve Tunceli’de ölümlü kaza yok

İlk sekiz aylık dönemde Hakkari ve Tunceli’de ölümlü kaza meydana gelmedi. Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’daki trafik kazalarında 137, İzmir’de 117, Bursa’da ise 64 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 6 milyon 462 bin 420 sürücü, yaya ve yolcuya 1 milyar 718 milyon 918 bin 299 lira ceza yazıldı. Mobese kameralarına takılan kural ihlali sebebiyle araç plakalarına 1 milyar 1 milyon 398 bin 967 lira ceza kesildi. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 70 bin 269 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. 687 bin 529 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ise rakamların sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu.