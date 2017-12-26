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26 Aralık 2017 10:43

Trafikte canı sıkıldı, aracını yaktı

Bursa’da bir kişi, trafikte canı sıkıldığı iddiasıyla aracını yaktı.

Trafikte canı sıkıldı, aracını yaktı

26 Aralık 2017 10:43


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hüseyin A., 07 CZS 66 plakalı aracını trafikte ilerlerken sağa çekip, durdurdu. Ardından aşağıya inen sürücü, bir anda aracını ateşe verdi. Yanan araç sebebiyle trafik dururken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Yangının ardından aracı canı istediği için yaktığını ifade eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.




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