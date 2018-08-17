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17 Ağustos 2018 12:06

Trafikte hatalı anne-babalara ’kırmızı düdük’

Kurban bayramında kazaları asgariye indirmek için başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası Bursa’da da uygulamaya girdi.

Trafikte hatalı anne-babalara ’kırmızı düdük’

17 Ağustos 2018 12:06


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda çocuklu araçları durdurdu. Çocuklara arabayı kullanan anne- babaların hata yapması durumunda uyarıda bulunması için kırmızı düdük dağıtıldı. Ayrıca ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ yazılı tişört ve şapka verildi.


Kampanya kapsamında bayram süresince Türkiye genelinde trafik ekiplerince yapılan kontroller sırasında araçta bulunan çocuklara 100 bin kırmızı düdük, 100 bin görev kartı, 100 bin broşür, 5 bin tişört ve şapka dağıtılacak. Kurban bayramı boyunca ülkenin her yerinde 140 bin trafik polisi görev yapacak.


Polislerin uyarılarını dikkatle dinleyen çocuklar, anne ve babalarını kırmızı ışıkta geçmeleri, aşırı hız yapmaları halinde düdük çalarak uyaracaklarını söylediler.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kampanyaya destek için sosyal medya üzerinden aracından çektiği bir videoyu yayınladı. Bayramda trafik polisleri kadar güvendikleri başka arkadaşlarının da olduğunu dile getiren Soylu, "Onlar çocuklarımız. Aile fertlerinin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol ediniz. Eğer emniyet kemeri takılmıyorsa, hız yapılıyorsa, araba sürerken cep telefonu kullanıyorsa, arabada sigara içiliyorsa bunların hepsini uyarma görevini çocuklarımıza devrettik. Çocuklarımız kırmızı bir düdükle aslında sürücüyü, anne, baba, ağabey, abla her birini uyaracaklar. Kırmızı düdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz, iyi bayramlar” dedi.




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