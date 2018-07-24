Trafikte hedef 2019

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi’nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu’yu ağırladı. Her iki başkanın da ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın her gün büyüyen yapısı, ihracat rakamları ve tarihi, turistik değerleriyle özellikli bir şehir olduğunu vurguladı. ‘Herkesin Bursa’ya katacağı değerler var’ diyen Başkan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bursa’da hep beraber yaşıyoruz. Caddesini ve sokağını hep beraber kullanıyoruz. Bu sebeple üzerimize düşen görevler var. Bursa’daki en büyük problem, trafik ve ulaşıma bağlı konulardır. Bu işin tek parametresi takdir edersiniz ki kavşaklar, köprüler, şeritler değildir. Caddeyi, sokağı, yolu kullanan herkes bu işin tarafıdır. Herkes üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirirse, artık Bursa’da trafik sıkıntısı ön planda olmaz” dedi.

Görevi devralmasıyla birlikte hazırladıkları ‘Acil Eylem Planı’nı uygulamaya koyduklarını, bu şekilde trafikte yüzde 40 oranında rahatlama sağlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kasım ayına kadar tamamlanmasını hedefledikleri planın sadece yüzde 25’i bitmesine rağmen vatandaşın memnuniyetine sebep olduklarını dile getirdi. Tamamlanacak projelerle 2019 yılından sonra Bursa’da yaşayan insanların trafik ile ilgili bir sıkıntısının kalmayacağını vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Bursa’da yapılması gereken daha birçok iş var. Şehrimizin gerçek kimliğine bürünmesi adına yapılması gereken çok şey var. 2019 yılı ve sonrası için gerçekleştireceğimiz önemli projeler var. Bu büyük yapıyı daha işler hale getirmek haricinde, hiçbir hesabımız olmadı. İnşallah Bursa’daki tüm ‘dinamikler’ ile birlikte şehrimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.