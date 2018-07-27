Trafolar madde bağımlılığına ‘hayır’ dedi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3.1 milyon müşteriye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) toplumun bilinçlenmesi için de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Hizmet bölgesinde sürdürdüğü “Trafolar Konuşuyor” Projesi ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Limak Holding Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), teknik başarısının yanında çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de vatandaşın hayatına dokunuyor. “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında trafik kazaları, kadın şiddet ve engelli hakları gibi konularda sosyal mesajları trafo duvarlarına işleterek toplumu bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veren UEDAŞ, bu kez de madde bağımlılığına dikkat çekti. Gençlerin madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması amacıyla başlatılan madde kullanımı ile mücadele kampanyasına destek veren UEDAŞ, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan bir trafo binasının duvarına, madde bağımlılığına dikkati çeken görsel ve “Madde bağımlılığı fişinizi çekebilir” mesaj çalışmasını resmetti. Proje kapsamında belirlenen iki ayrı trafoda daha bu uygulama yapılacak.

Trafolar sosyal mesaj veriyor

Sürdürülen proje kapsamında, 30 trafoda boyama çalışması yapılırken, Bursa’da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 19 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.