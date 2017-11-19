Traktör 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

İnegöl ilçesine bağlı Tuzla mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki İlhan Sarıkaya, komşusu 65 yaşındaki Tahir Demirel’i de yanına alarak traktör ile dağa odun kesmeye gitti. İzinli yapılan kesimin ardından mahalleye dönmek üzere yola çıktılar. 77 yaşındaki İlhan Sarıkaya yönetimindeki 16 16 CHC 35 plakalı traktör, mahallenin dağlık alanındaki Soğuksu mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktör, ağaca çarparak parçalara ayrılırken, traktörün üzerindeki 77 yaşındaki İlhan Sarıkaya ve arkadaşı 65 yaşındaki Tahir Demirel etrafa savruldular. Feci kaza sonucunda iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde merak eden yakınları aramak için yola çıktılar. Yaya olarak arama yapan yakınları, iki kişinin cesetlerine ulaştılar.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibi iki şahsın ölümünü tespit ettiler.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerinin incelemelerin ardından cesetler uçurumdan zorlukla çıkartılarak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kişinin öldüğünü duyan yakınları gözyaşlarına boğulurken ölenlerden Tahir Demirel’in amcasının oğlu olan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel’de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.