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Traktör römorkuna 2 ton midye gizlemişler

Bursa’da jandarma ekipleri tarafından traktörün römorkuna gizlenmiş 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından traktörün römorkuna gizlenmiş 2 ton kaçak midye ele geçirildi.


Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 7 kişilik bir grubun midye topladığını belirledi. Şahısların bahçesinde bulunan traktörün römorkunda üzeri örtülmüş 2 ton midye ele geçirildi. Ekipler traktörün E.D. isimli şüpheliye ait olduğunu tespit ederek, Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan bin 322 lira para cezası kesti. Canlı olduğu tespit edilen midyeler tekrar ekipler tarafından denize döküldü.

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