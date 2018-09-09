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Traktör şarampole devrildi, baba öldü oğlu yaralı


Edinilen bilgiye göre, kaza, Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı duyan mahalle sakinleri olay yerine akın ettiler. Ters dönen traktörün altında kalan baba ve oğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.


Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yaralıları kurtardı. Yaralılar olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Nuh Emre İne’nin (14) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kazanın ardından baba oğlun yakınları hastaneye akın etti. Salih İne’nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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