Traktör turu hastanede bitti

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Cihan Y., babasına ait 41 TE 275 plakalı traktörü alarak 7 arkadaşıyla birlikte huzur turuna çıktı. Engebeli yollarda gezen gençlerden 13 yaşındaki Şahin Erdem U., traktörün çukurdan geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları durumu ailelerine bildirirken, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin Erdem U’nun iç kanaması güçlüklü durdurulabildi. Yaklaşık bir saat süren telefon trafiği sonucu genç için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yer bulundu. Sevk için gerekli işlemler yapılan çocuk fakülteye sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.