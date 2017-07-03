Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:43

Traktör turu hastanede bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 8 çocuğun binerek tur attığı traktörden düşerek tekerleklerin altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Traktör turu hastanede bitti

03 Temmuz 2017 12:43


Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Cihan Y., babasına ait 41 TE 275 plakalı traktörü alarak 7 arkadaşıyla birlikte huzur turuna çıktı. Engebeli yollarda gezen gençlerden 13 yaşındaki Şahin Erdem U., traktörün çukurdan geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları durumu ailelerine bildirirken, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin Erdem U’nun iç kanaması güçlüklü durdurulabildi. Yaklaşık bir saat süren telefon trafiği sonucu genç için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yer bulundu. Sevk için gerekli işlemler yapılan çocuk fakülteye sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!