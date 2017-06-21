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21 Haziran 2017 01:01

Traktörle römork arasına sıkışarak can verdi

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı bir köyde yaşlı adam traktör ile römork arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Traktörle römork arasına sıkışarak can verdi

21 Haziran 2017 01:01


Edinilen bilgiye göre İznik ilçesine bağlı Sarıağıl köyünde yaşayan Halil İbrahim Ardan(65), traktör ile römork arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Köyün eski bağlık mevkiinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Ardan, sabah çalışmak için gittiği tarladan iftar saati gelmesine rağmen eve dönmedi. Babalarını merak eden çocukları, tarlaya gitti. Tarlaya gelen çocuklar babaları Halil İbrahim Ardan’ın cansız bedenini traktör ile römork arasına sıkışmış halde buldu. Olay yerine gelen savcılığın incelemesinin ardından Ardan’a ait cansız beden İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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