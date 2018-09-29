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Trakus'tan Gülşen Teyze'ye jest

Türkiye’nin kuş fotoğrafçıları ve gözlemcilerinin buluştuğu Trakus.

Türkiye'nin kuş fotoğrafçıları ve gözlemcilerinin buluştuğu Trakus.org, turnalarla resim çekilmek isteyen yaşlı kadına jest yaptı.


Türkiye'nin kuş fotoğrafçıları ve gözlemcilerinin buluştuğu Trakus.org geçen Mayıs ayında Burdur'da gerçekleştirdiği fotoğraf ve gözlem kampında benzin istasyonunda tanıştıkları Gülşen Başıbüyük'e (73) turna kuşlarıyla uçarken bir fotoğraf sözü vermişti. Site üyeleri Gülşen teyzenin ricasını kırmadı ve önceki gün hazırladıkları fotoğrafı Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz aracılığıyla kendisine teslim etti.


Aradan geçen zamanın ardından fotoğrafçı Ali Şenel, Gülşen Teyze'yi çektiği fotoğrafı turna kuşlarıyla bir araya getirerek, kolaj yaptı. Ve hazırlanan fotoğraf bu haliyle tablo haline getirilerek Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz aracılığıyla Şengül Teyze'ye hediye edildi. Kendisi için yapılan kolajı gören Gülşen Teyze büyük mutluluk yaşarken, ‘'Açıkçası unuttuğunuzu düşünüyordum. İsteğimi kırmadığınız için çok mutlu oldum. Evimin en güzel yerine asacağım ve bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım'' ifadelerine yer verdi ve tüm Trakus ailesine teşekkür etti.

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