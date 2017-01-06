Trakya Birlik kuruluşu 50. yılında 50 bin fidan dağıtıyor

Trakya Birlik kuruluşu 50. yılında ortaklarına 50 bin fıstık çamı fidanı dağıtıyor.

Trakya Birlik’e bağlı Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, projenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Kurumumuz bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor. Bu sebeple günümüzün en büyük sıkıntısı olan yeşil ve oksijen için 50 bin adet fıstık çamı dağıtılıyor. Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifimize de 2 bin adet fıstık çamı gönderdiler. Bunları ortaklarımıza ve müşterilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi.