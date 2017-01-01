Tramvay yoluna aracını park etti, kendisini arayan polise

Bursa’da trafik polisi, tramvay yoluna aracını park eden sürücüyü aradı, sürekli meşgule atan sürücüden bir süre sonra "Namazdayım konuşamıyorum" mesajı geldi.

2017’nin ilk sabahı Ulucami doldu taştı. Artan terör olaylarına karşı tek yürek olan binlerce el, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte semaya çevrildi. İslam aleminin en önemli camilerinden olan Ulucami’ye ilgi bu denli büyük olunca caminin bulunduğu Atatürk Caddesi üzerinde park eden araçlar nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını tramvay yoluna park edip camiye gitti. Bu nedenle caddedeki sabah trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Polis ekipleri hatalı park eden araç sahiplerine cep telefonlarından ulaşıp araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için uyardı.

Aracını ray üzerine park edip camiye giren bir vatandaşla bir trafik polisi arasında geçen diyalog ise tanık olanları gülümsetti. İpekböceği’nin geçiş güzergahı üzerinde raylara park edip camiye giden vatandaşı cep telefonundan arayan polis memuru, vatandaşın telefonu sürekli meşgule atması üzerine bir türlü ulaşamadı. Polisin ısrarlı araması sonrası bir süre sonra vatandaştan "Namazdayım konuşamıyorum" şeklinde mesaj geldi. Yarım saat boyunca yolun açılmasını bekleyen İpekböceği ve içindeki vatandaşlar, vatandaşın aracını çekmesinin ardından yollarına devam ettiler. Polis memurunun tepkisi ile karşılaşan vatandaş özür dileyip olay yerinden ayrıldı.