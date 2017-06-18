Trend artık burun değil profil estetiği

Sosyal medyada genellikle gençlerin fotoğraf düzenleyici programlar kullandığı için burun estetiği ameliyatı olmak istediğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Bu talep ile gelen kişilerin yüzde 75’i, burun estetiğini daha güzel bir profile sahip olmak için istiyor. Ancak çenesi ve alnı geride olan kişiler burunla beraber bu operasyonu da birlikte istiyor. çünkü burun estetiği tek başına profilin dengelenmesi açısından yeterli olmayabiliyor. Estetik burun ameliyatı ile birlikte çene ucunda kısalık olan bir hastanın çene ucunu da aynı seans da bir miktar yağ enjeksiyonu ile şişirdiğimiz zaman elde edilecek sonuç çok çarpıcı oluyor” dedi.

Burnun insan yüzündeki ifadeye çok büyük anlamlar verdiğini belirten Özcan, burun ile birlikte yüzün diğer öğelerin de bir bütün olarak değerlendirildiğini söyledi. Özcan, “Profil estetiği ve estetik burun ameliyatlarında ideal sonuç bence doğal görünümlü, estetik ameliyat olduğu fark edilmeyen, yüzdeki diğer yapılarla uyumlu ve oranlı, solunum problemi olmayan, yüzdeki diğer yapıların güzelliklerini maskelemeyen tam tersi ortaya çıkaran bir sonuç olmalıdır” diye konuştu.