Kazanın yaşandığı bulunduğu bölgede toplanıp basın açıklaması yapan bir gurup vatandaş, Biz Trilye halkıyız, misafirperveriz. Gelen ziyaretçilerimizi güler yüzle ağırlamayı, sohbet etmeyi, Trilyemizi tanıtmayı yerel lezzetlerimizi tattırmayı seviyoruz. Fakat bu olayda canımız yandı bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Alkol alan sürücülerin Trilye içinde araç kullanmalarından rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar trilye içerisinde araç istemiyoruz, Daha fazla canların kaybedilmemesi için biran önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştular.

Kaza nasıl oldu?

Kaza geçtiğimiz gece Trilye sahil yolunda meydana geldi. Alkollü araç sürücüsü, E.K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon hakimiyetini kaybedip sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı’ndaki bir zeytin sergisine girdi. Cipin altında kalan Bahtınur Bora (58) ile Hatice Bilgin’in (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler toprağa verilirken aracın sürücüsü Ercan Konuk tutuklandı.