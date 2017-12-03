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03 Aralık 2017 04:10

TSK’nın Ersan Er’i Bursalı hayranlarını coşturdu

"Tanrım" şarkısı ile ile tanınan TSK’nın Ersan Er’i bir gününü Bursa’lı hayranları ile geçirdi.

TSK’nın Ersan Er’i Bursalı hayranlarını coşturdu

03 Aralık 2017 04:10

Sahne aldığı Story Plusta yaptığı basın açıklamasında artık Bursa’da yer edinmenin zamanı geldiğini belirtti.


Arabesk şarkı yorumları ile tanınan Ersan Er bir gününü tamamen Bursa’daki hayranları için ayırdı. Akşam yemeğine one2one’da yiyen Ersan Er hayranlarının selfie çekme izdihamına uğradı. Ardından Story Plusta sahne alan Er hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılaştı. Ortamı beğendiğini belirten ünlü sanatçı 2 saati aşkın süre sahnede kaldı.12 gün önce çıkardığı "Yaşamam" adlı şarkısı dünya listelerine giren Er çok mutlu olduğunu şuan 2. sırada olduklarını fakat 1 hafta içerisinde dünya listelerinde 1. sıraya ulaşacaklarını belirtti.


Ersan Er,"12 gün önce "Yaşamam" adlı şarkımızı çıkardık.Buda çok güzel gidiyor dünya listesine girmek üzere 12 gün oldu 12 günde de 3 buçuk milyonu geçti. Şarkı gayet güzel her yere düştü. Bütün arabalarda ve bütün kulüplerde çalmaya başladı. Dünya listelerin deyiz dün gece 2. sıraya düştük ama bırakmadık tam gaz devam ediyoruz. Muhtemelen 1 hafta sonra şarkı insanların diline düştükçe geçeceğimize inanıyorum"dedi.




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