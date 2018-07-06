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06 Temmuz 2018 10:43

TÜBİTAK 15 Temmuz gecesi silinen kamera görüntülerini kurtardı

Bursa İl Jandarma Komutanlığında 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde gözaltına alınan ilk isimlerden sözde ’Bursa Sıkı Yönetim Komutanı’ olarak atanan Yurdakul Akkuş ile o gece kendisine engel olan Seyfullah Saldık arasında yaşananları kaydeden ve o gece silinen güvenlik kamerası görüntülerinin bir kısmı TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarla kurtarıldı.

TÜBİTAK 15 Temmuz gecesi silinen kamera görüntülerini kurtardı

06 Temmuz 2018 10:43


Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile o gece kendisine engel olmaya çalışan Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık arasında yaşananları kaydeden ancak silinen güvenlik kamera görüntüleri TÜBİTAK tarafından kurtarıldı.


Kurtarılan görüntülerle ilgili yapılan yazışmalarda görüntülerden o gece yaşananların delili olabilecek karelerden fotoğraf alınmaya başlandığı ve görüntülerin en kısa sürede Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına iletileceği belirtildi.




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