Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile o gece kendisine engel olmaya çalışan Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık arasında yaşananları kaydeden ancak silinen güvenlik kamera görüntüleri TÜBİTAK tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan görüntülerle ilgili yapılan yazışmalarda görüntülerden o gece yaşananların delili olabilecek karelerden fotoğraf alınmaya başlandığı ve görüntülerin en kısa sürede Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına iletileceği belirtildi.