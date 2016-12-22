İnegöl Genç İş adamları Derneğinin (İGİAD) düzenlediği tecrübe paylaşımı programları çerçevesinde konuk olan TUGİK Genel Başkanı Erkan Güral, iş adamlarına “lütfen çarkı durdurmayalım” çağrısı yaptı.

Hotel Park İnegöl’de düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, “İstanbul ve Kayseri’de birlik ve beraberliğimize kast eden kalleşler, 70 civarı güvenlik görevlimizi şehit ettiler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süren terör olayları milletimizin birbirine daha kenetlenmesine inancımız tamdır. Herkese geçmiş olsun diyor, şehitlerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin ilk maden suyu tesisi 1863’te İnegöl’de kuruldu. 1891 yılında Chicago’da yapılan sanayi fuarında Türkiye’den davet edilen 4 kurumdan biri İTSO’dur. Türkiye’nin ilk Anonim Şirketi’ni İnegöllü Saffet ve Rafet Beyler kurmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda Cerrah’ta ipekçilik yapan ve daha sonra Bursa’da ipekçiliğe öncülük eden Yusuf Ziya Akipek’tir. Kadın Sığınma Evi diyebileceğimiz kurum, 1919’da İnegöl’de kurulmuştur. Türkiye’nin ilk termal Limited Şirketi Oylat’tır. Türkiye’nin ilk bütünleşmiş tesisi ve çok ortaklı şirketi İSTAŞ’tır. Kadınların ilk defa oy kullandığı meclise giren hanımefendi Şekibe İnsel’dir. Değerli büyüğümüz Ahmet Türkel 2 dönem Bakanlık yapmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyeleri Sayın Mustafa Eroğlu ve Hikmet Şahin’in İnegöl’e büyük katkıları olmuştur. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, İnegöl’den çıkarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuştur. Yüzlerce siyasetçi, senarist, yönetmen, sporcu, gönüllü kuruluşlarda başkan ve yöneticilik yapmış büyüklerimiz… Böylesi sahip olup heyecanlanmamak elde değil.1991 yılında Türkiye’nin ilk Genç İşadamı oluşumlarından biri olarak kurulan derneğimiz federasyon ve konfederasyon çalışmalarıyla tüm Türkiye’de ses getirmektedir. Geçmişten bugüne yapılan çalışmalarda üyelerimizin, siyasi partiler, belediye meclisleri, oda, dernek gibi kurumlarda yer almalarıyla birlikte bize güç katmışlardır. Çalışmalarımızda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.



Maddi ve manevi desteği geçen herkese teşekkür ediyorum

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü; “Derneğimiz akademik çalışmalarla tüm üyelerimizin tecrübe kazanmasına katkıda bulunmakta ve onların motivasyonlarını yüksek tutmaya özen göstermektedir. İGİAD gelişiyor, İnegöl büyüyor, Türkiye yürüyor anlayışıyla yürüyen derneğimiz sizlerin gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Dergi içerisinde yapılan röportajlar, üyelerimizin tanıtımları ve birçok çalışma yer almaktadır. Maddi ve manevi desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üye artışında sürekli ivme kazanan derneğimiz bölgemize ve ülkemize sürekli katkı sağlamaya, istihdam oluşturmaya, katma değer sunmaya içinde bulunduğu duruma bakmadan devam edecektir. Vefakâr ve kanaatkâr Türk iş adamları olarak tüm gücümüzle kürek çekmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünlerde ve yarınlarda devletimizin ve milletimizin yılmaz bekçileri olacağız. Gecemize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimizi selamlıyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”.



Hiçbir yere gitmeyeceğiz

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler ise “Türkiye’de 25 federasyonumuz, 190 derneğimiz, 40 bin kadar da üye şirketimiz var. İGİAD, MARSİFED olarak bizim son üyemiz ve gözbebeğimizdir. Neden? Hakan bey konuşmasında o kadar güzel açıkladı ki, İGİAD olarak işe bakış açıları, isimlerinin altında koydukları amaçları zor günlerden geçmemize rağmen hepimizin bu bakış açısına ihtiyacı var. Hepimizin daha çok çalışması gerekiyor. Yapabileceğimiz en iyi faaliyet bu. Bu toprakların bin yıllık sahibiyiz. Hangi komplo düzenlenirse düzenlensin, başımıza nasıl çoraplar örülmeye çalışılırsa çalışılsın bu toprakların sahibiyiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz, çalışıp ülkemizi layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.



Yatırımlarımıza aksatmadan devam etmeliyiz

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Gürel’de “Ülkemizin güzide bölgesinde, büyük katma değerler oluşturabilen bir ticaret şehrindeyiz. Bir iş dünyası temsilcisi burada neler olduğunu bilirse İnegöl’de ticaret yatırımı yapılması adına daha fazla bilgiye sahip olur. Sahip olduğunuz değerleri meydana getirmenizden dolayı sizleri kutluyorum. İGİAD’a düzenlediği programın bu mesajların iletilmesine vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bizim kimseyi şikâyet edebilecek bir durumumuz yok. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, ekonominin temsilcileriyiz. Ülkemiz için çalışıp katma değerler üretiyoruz. Kimi kime şikâyet edeceğiz? Böyle bir kurum, STK yok, oluşum yok. İş dünyasının yapacağı şey çalışmak değil çok daha fazla çalışmak, kenetlenmek değil bütünleşmek, ekonomimize sahip çıkmaktır. Bu tür dönemler iş dünyasını tedirgin edebiliyor. Bu salonda bulunan tüm arkadaşlar mesleğinde son derece tecrübeli, sektörüne yön veren, oluşturduğu katma değerlerle ülkesine emeği geçen arkadaşlardır. Bu emeğin heba olmaması için yapmamız gereken çok önemli bir konu var, lütfen çarkı durdurmayalım. Gidişatı yavaşlatırsak hedeflerimizi hayata geçiremeyiz. Yatırımlarımızı aksatmadan devam ettirmeliyiz. Daha çok çalışarak ihracatımızı artırmalıyız. Terör belası uzun zamandır ülkemizde var. Halkımızın bütünleşmesiyle yüce Türk milletinin önünde durabilecek hiçbir şey yoktur. Ne idiğü belirsiz sürünün adamları aramızda bulunamayacak. Afyon’da bir toplantıdaydım, doğu bölgesinden çok sayıda arkadaşlarımızla buluştuk. Terör ile ilgili tecrübelerini dinledik ve terör örgütlerinin artık vatandaştan destek göremediğini öğrendik. Vatandaştan destek almayan terörün sürmesi mümkün değildir. Bunlar kısa sürede barınacak, yaşayacak yer bulamayacaklar. Yenileri örgüte katılamayacak ve bu bitecek. Bunu o bölgenin temsilcileri söylüyorsa buna önem vermeliyiz. Bu, o bölgenin gerçeğidir.” Dedi.



Terör belası bitecek

Güral konuşmasını şöyle sürdürdü; “Terör belası bitecek. Yaşadığımız süreçte moralimiz bozuluyor, içimiz kan ağlıyor ama bizi bölemeyecekler, yıkamayacaklar. Türkiye’ye dış dünyadan gelen bir takım etkenler de var. Çok doğal karşılıyorum. Güçlü bir Türkiye’yi hiçbir ülke istemez. Sahip olduğumuz değerler bakıyoruz, bizim genç nüfus potansiyelimizi hiçbir ülkede yok. Sayımız artıyor ve yaş ortalamamız düşüyor. Avrupa ülkelerinde hem nüfus düşüyor hem yaş oranı artıyor. Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin Avrupa’yı rahatsız etmesi kaçınılmaz. Ama bilsinler ki daha çok üzülecekler. Bizler daha fazla çalışacağız. Bu ülkeyi gittiği en iyi yere kadar götüreceğiz. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak, beraber olmak, birbirimize sarılmaktır. Bugünkü bu buluşma çok önemlidir. Böyle bir dönemde çeşitli il ve ilçelerden gelen arkadaşlarımız var. Bugün burada olabilmek bir mesajdır. Bu salondan dünyaya bir mesaj gidiyor. Böyle bir dönemde derneğimize 60 üyenin katılması önemlidir. Bu mesajı herkesin görmesi lazım ve bunu anlatmamız lazım. Buna vesile olan yönetim kurulumuza ve Başkanımız Hakan beye çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonrası için İnegöl derneğimizin Konfederasyonumuz üzerinden çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Bu sürece katkı sağlamaları bizim için çok önemli.”.



Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok

“Ülke hepimizin. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Ülkemize sahip çıkacağız, böldürmeyeceğiz, diz çöktürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Dış güçlerin beklentileri çok ama bunu hep birlikte çürüteceğiz, bunu yapamayacaklarını en iyi şekilde ifade edeceğiz. Birbirimize kenetlendiğimiz sürece Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç yok. Dünyada devam eden en büyük 10 projenin 3’ü Türkiye’de. Biri havalimanı projesi, biri Osmangazi yol projesi, diğeri Dalaman havalimanı. Bu ülkede bahsedilen bir kriz olsa bu yatırımları yapabilir miyiz? Yollarda her yer kamyon dolu. Yolda en fazla baktığım şey kamyonların hareketliliğidir. Memnuniyetle görüyorum ki son derece yoğun şekilde ticaretimiz devam ediyor. İşimizi iyi yapacağız. Doğru yerde doğru planlamayla tüketicilerin beğenisine sunarsak işlerimiz de çok güzel bir şekilde devam eder. Gecenin organizasyonunu gerçekleştirenlere teşekkür ediyor, ülkemizi en iyi yerlere hep birlikte götürmeyi diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza ise teşekkür ediyorum.”.

Konuşmaların ardından İGİAD’ın yeni üyelerine dernek rozetleri takıldı.