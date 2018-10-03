Tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kiremit yüklü tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara'dan yüklediği kiremitleri Bursa'ya götürmek için 35 F 3989 plakalı tırla yola çıkan Mustafa Kozak, Mezit -7 mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yol ortasında bulunan bariyerlere çarpıp yan yattı. Devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Karayolunun bir bölümü ise tırdan dökülen tonlarca kiremitlerle kaplandı. Tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulansla hastane kaldırıldı. Yola dökülen tuğlalar karayolları ekipleri tarafından kepçeyle temizlendi.

Devrilen tır olay yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devem ediyor.