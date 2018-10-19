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Tuğrul Tülek'ten öğrencilere Sevgi Soysal öyküleri

Nilüfer Belediyesi, tiyatro oyuncusu Tuğrul Tülek’i öğrencilerle bir araya getirdi.

Nilüfer Belediyesi, tiyatro oyuncusu Tuğrul Tülek'i öğrencilerle bir araya getirdi.


Üçevler Kütüphanesi'ndeki buluşmada Tuğrul Tülek, Balat Eşref Ergin Ortaokulu öğrencilerine Sevgi Soysal'ın Barış Adlı Çocuk kitabından ‘Yapı' ile ‘Deli Tank ve Çocuk' hikâyelerini okudu. 60 öğrenci Tülek'i keyifle dinledi. Söyleşi sonunda Tuğrul Tülek öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.


Öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Tuğrul Tülek, “Bugün burada Sevgi Soysal'ı daha yakından tanıdınız. Umarım kitaplarını okursunuz. Ne kadar çok kitap okursanız o kadar fazla yazar ve şairler tanışırsınız. Sevgi Soysal'ı yeri benim için ayrı. Benim başucu yazarlarımdan biridir. Onun kitaplarında çok şey bulurum” dedi.


Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala Tuğrul Tülek'e teşekkür etti.

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