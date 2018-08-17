Tümgeneral Hacıoğlu Erzurum’a uğurlandı

Veda gecesine eski Bakan Kürşat Tüzmen’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, adalet camiası ve çok sayıda davetli katıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, “ Bizler için güzel yurdumuzun farklı noktalarında çalışmak her zaman mümkündür. Mühim olan Ahmet Paşam gibi yüzünün akı ile bir yerden ayrılmak. Kendisi Bursa’ya 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde geldi. Ben yakinen biliyorum, kendisi FETÖ mağdurlarının ilklerinden. Hayatı kumpaslar neticesinde zindan olmuş. Fakat asla yılmamış. O kadar hayata bağlı ki, o yaşadığı ıstıraplı günleri bile hep esprili bir dille anlattı. Bu güzel davranışlarını Bursa’da görev yaptığı 2 yılda da sergiledi ve her kesimin sevgisini kazandı. Ben yeni görev yerinde de aynı başarı çizgisini sürdüreceğine eminim” dedi.

Tümgeneral Hacıoğlu ise, “Bu akşam meslek hayatımın en önemli anlarından birini yaşıyorum. Valimizin üstün devlet tecrübesi ile Bursa’da oluşturulan bu aile ortamı gerçekten görev yaptığım 2 yıl zarfında bana son derece önemli katkı sağladı. Görev yaptığımız arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu’na Bursa Valisi İzzettin Küçük tarafından başarı belgesi takdim edildi.