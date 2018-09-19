TÜMŞAD'a ziyaret

MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında kısa adı TÜMŞAD olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcıları Baha Tuğrul Bilgin ve Ahmet Doğru ile birlikte TÜMŞAD Bursa Şube Başkanı Metin Şenol'u ziyaret eden Başkan Kurtuluş Coşkun, “Gazilik” unvanının devlet tarafından verildiğini hatırlatarak, bu memleket uğruna canlarını ortaya koyan yiğitleri saygı ve sevgiyle selamladığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Şube Başkanı Metin Şenol da, kendileri için önem arz eden böyle bir günde dernek binasında MHP İl Yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şenol, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamak ve bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş gazilerimizin gününü kutlarken, şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

Bu arada Şehit yakınlarıyla gazilerin sorunlarının bir dosya halinde Ankara'ya ulaştırılması kararının da alındığı ziyarette, MHP İl Başkanı Coşkun, Şenol'a Atatürk çiçeği, TÜMŞAD Başkanı Şenol da İl Başkanı Coşkun'a dernek flamasıyla atkısını hediye etti.