Tunay Torun: "Ben hazırım ama kararı hoca verecek"

Her şey çok ani oldu. Maça iki gün var. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın Başakşehir’den 1 yıllığına kiraladığı Tunay Torun, kulübün resmi televizyonunda açıklamalarda bulundu. Transferinin çok çabuk geliştiğini ifade eden Torun, “Birkaç gün önce haber aldım. İstek geldiğinde hemen menajerime söyledim, ‘Bitirelim bu işi’ dedim. Çok mutluyum. Bursaspor taraftarından hep etkilenmiştim” diye konuştu.

"Fenerbahçe maçı için hoca karar verecek"

Başakşehir ile çok güzel bir sezon başı kampı geçirdiğini ve hazır durumda olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, “Ben hazırım ama Fenerbahçe maçı için hoca karar verecek. Her şey çok ani oldu. Maça iki gün var. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takım da yeni. Belki birkaç transfer eksik. İyi bir takım olduğuna inanıyorum. İnşallah bu sezon iyi başlarız. Çok gol, çok asist yapmanın ve savaşarak oynamanın taraftarlar için önemini biliyorum. Ben de bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor’u eski günlerine taşımak istiyoruz"

Bursaspor’u eski günlerine döndürmek için çalışacaklarını ifade eden Torun, "Ben 15 yaşından beri milli takım formasını terletiyorum. Altyapıda bile Almanya tercihi yapabilirdim ama genç yaşta bu kararı verdim. Milli takımda oynamak çok gurur verici bir şey. Öncelikle Bursaspor’da iyi bir performans sergilemek istiyorum. Bursaspor’u eski günlerine taşımak istiyoruz hep beraber. Bizim amacımız bu” şeklinde konuştu.

"Yusuf, Cengiz gibi çok potansiyelli oyuncular var"

Türkiye’de son dönemde çok potansiyelli genç oyuncuların yetiştiğini ifade eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya’da ya da farklı ülkede yetiştiğin zaman küçük yaşta her şeyi öğretiyorlar. Erken yaşta taktik anlayışını da öğreniyorsun. O açıdan gurbetçiler bir tık önde. Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder gibi çok potansiyelli oyuncular var. Yine transferler oluyor. Türkiye’nin altyapısında da çok yetenekli oyuncular var. Biraz şans vermek lazım. Bundan sonra daha çok böyle şeyler göreceğiz.”

“Yüzde 100’ümü vermek istiyorum”

Bursaspor’a yüzde 100’ünü vermek istediğini belirten Tunay Torun, “Hepimize hayırlı olsun. Elimden geleni yapmak istiyorum. Yüzde 100’ümü vermek istiyorum. Taraftarlarımızdan desteğe ihtiyacımız var. İnşallah iyi günlerde kötü günlerde verecekleri destekle Bursaspor’u layık olduğu yere taşırız. Aziz Behich’le daha önce karşı karşı oynadık ve baya kapışıyorduk. Çok iyi sol bek. Türkiye’nin en iyi sol beklerinden biri diyebilirim. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyaç olacak. Biraz daha kaynaşması lazım herkesin. Bu sezon inanıyorum taraftarın da desteği iyi bir sezon olacak" açıklamasını yaptı.