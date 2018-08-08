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08 Ağustos 2018 21:38

Tunay Torun, Bursaspor’daki ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor’un yeni transferi Tunay Torun, yeşil-beyazlı takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Tunay Torun, Bursaspor’daki ilk antrenmanına çıktı

08 Ağustos 2018 21:38


Süper Lig’in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.


Tedavisi devam eden Bogdan Stancu antrenmanda yer almadı. Tedavisi sona eren Allano Lima takımla birlikte çalışırken, yeni transfer Tunay Torun takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.




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