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05 Aralık 2017 16:37

Tüp hırsızları yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde tüp hırsızları yakalandı.

Tüp hırsızları yakalandı

05 Aralık 2017 16:37


Geçtiğimiz günlerde çevre yolu civarında bir iş yerinden 100’ün üzerinde tüp çalan hırsızlık zanlısı dört kişi farklı adreslerde polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonlarla yakalanan F.Y., Y.G., E.N., R.S. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İlk sorguları burada yapılan zanlılar, ardından adliyeye sevk edildi.


Yapılan araştırmalar ve evde bulunanlarla birlikte 100 üzerinde tüpten 63 tanesi ele geçirildi. Zanlıların farklı adreslere dağıttığı tüplere el koyuldu. Zanlıların tüpleri firmanın yakınında bulunan tüp kamyonundan çaldığı öğrenildi.




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