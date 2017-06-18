Turan güven tazeledi

62’nolu Yenişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, yapılan kongrede mevcut Başkan Ayhan Turhan’la yola devam kararı aldı.

Taşıyıcılar Kooperatifi idari binasında yapılan seçimlerde üyelerin güvenoyunu alarak 2 yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Turan,”Bu kongrede ile toplamda 10. dönem hizmet yapmak bizlere nasip olacak. Şahsıma ve yönetim kurulumuza duydukları güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan kongrede yeni yönetim kurulu üyeleri: Ayhan Turan, Fuat Çalar, Ahmet Esmer, Tahir Müstecip, Şaban Ergül’den oluştu.