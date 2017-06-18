Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 15:33

Turan güven tazeledi

S.

Turan güven tazeledi

18 Haziran 2017 15:33

62’nolu Yenişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, yapılan kongrede mevcut Başkan Ayhan Turhan’la yola devam kararı aldı.


Taşıyıcılar Kooperatifi idari binasında yapılan seçimlerde üyelerin güvenoyunu alarak 2 yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Turan,”Bu kongrede ile toplamda 10. dönem hizmet yapmak bizlere nasip olacak. Şahsıma ve yönetim kurulumuza duydukları güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan kongrede yeni yönetim kurulu üyeleri: Ayhan Turan, Fuat Çalar, Ahmet Esmer, Tahir Müstecip, Şaban Ergül’den oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!