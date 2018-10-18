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Turizm Fuarı'na İznik damgası

Bursa’da düzenlenen Turizm Fuarı’nda İznik standı büyük ilgi gördü.

Bursa'da düzenlenen Turizm Fuarı'nda İznik standı büyük ilgi gördü.


21 Ekimde sona erecek fuara gelen misafirleri İznik Belediyesi standı karşıladı. Merinos AKKM'deki fuarın açılışından sonra protokol mensupları ilk İznik Belediyesi standını ziyaret etti. Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik hakkında bilgiler verdi.İznik'in UNESCO macerasını protokol mensuplarına anlatan Sargın,“Bursa Turizm Fuarı'nda ilk stant olarak İznik misafirleri karşılıyor. İznik her alanda her ortamda adını ilk sıralara yazdırmaya devam ediyor. Bu vesile ile sizlere standımızı ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Fuar boyunca bir çok yerli ve yabancı turizm acenteleri ile çalışmalar gerçekleştirerek ilçemize turlar getirilmesi hususunda görüşmelerde bulunduk. Turları İznik ilçemize davet ettik” dedi.

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