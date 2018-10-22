Turizm zirvesinde Osmangazi rüzgârı

Turizm Zirvesi”nde gerçekleştirilen panelde, Osmangazi Belediyesi'nin tarih ve kültür turizmin gelişmesine yönelik çalışmaları büyük ilgi gördü.

Merinos AKKM'de tertiplenen 3. Bursa Turizm Zirvesi'nde “Kültür Turizminde Yeni Rotalar; Dirilişten Kuruluşa” konulu bir panel düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş'ın yönettiği panelde Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınması konusunda belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Doğası tarihî mirası ve köklü geçmişiyle Osmangazi'ye hizmet etmenin bir şeref olduğunu ifade eden Hasanoğlu, “Osmanlı'nın kurucu şehri ve köklü tarihimizle Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biriyiz. Osmangazi Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi bu bilinç ve sorumlulukla üretiyor, şehrimizin tarihini yaşatıp geleceğe taşımak adına bir misyon üstlenirken bir yandan da projelerimizi modern yaşamın gerekliliklerine göre şekillendiriyoruz. Şehircilik projelerinden eğitime, sağlığa, sosyal belediyeciliğe kadar insan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.

Belediye olarak 10 yılda 567 tarihi eseri yeniden canlandırdıklarını belirten Hasanoğlu, “Bursa denildiğinde ilk akla gelen bölge olan hisar içi ve burada başlattığımız projemiz, şehrimize verdiğimiz değerin en güzel örneği. Bunun yanında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile kültür turizminde yeni bir rotayı inşa ettik. Şehrimizin yeni marka değeri haline gelen fetih müzemiz, eğitimden kültüre, turizmden ticari hareketliliğe kadar birçok alanda şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak” diye konuştu.

Hasanoğlu, panelde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin yanı sıra Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Yaşayan Tarih Hisar İçi ve Hisar Arkeopark Projesi ile ilgili bir sunum yaptı.