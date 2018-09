Turizmde yükselen değer İnegöl

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bacasız sanayi olarak gördüğümüz turizmde İnegöl'ü yükselen değer haline getireceğiz” dedi.

Turizm alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Taban,. “Bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan turizm insanları kaynaştıran en kuvvetli sevgi bağı. Bacasız sanayi dediğimiz turizm alanında istenilen seviyeye gelmemiz için gelin hep birlikte İnegöl'ümüzün tüm değerlerine sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Taban, “İnegöl'ün dört bir tarafında tarihin her devrini simgeleyen izlere rastlamak mümkün. Bu tarihi zenginliğe eşsiz doğa güzelliklerini, her mevsim insana huzur veren iklimini eklediğimizde şehrimizin bir turizm cenneti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Medeniyetlerinin mührünü taşıyan İnegöl'ümüz mobilyası, köftesi, ayçekirdeği ve Oylat gibi markalarıyla her geçen gün bölgesinde aranan ve örnek gösterilen bir şehir olarak yoluna devam ediyor” vurgusu yaptı.

Taban, sanayi, mobilya ve tarım sektöründeki hamleleriyle bir cazibe merkezi olan İnegöl'ün bu sektörleri destekleyici olma adına turizm ayağında da son yıllarda adından söz ettirdiğini söyledi.