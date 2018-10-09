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Türk Anneler Derneği projelerini Bozbey ile paylaştı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret eden Türk Anneler Derneği Bursa Şube Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Nilüfer’de farklı projeler üretmek istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Türk Anneler Derneği Bursa Şube Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Nilüfer'de farklı projeler üretmek istediklerini söyledi.


Türk Anneler Derneği Bursa Şube Başkanı Sibel Gönülkırmaz ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Halk Evi'nde bulunan makamında ziyaret etti. Dernek üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun bütün kesimlerine hizmet ettiklerini ifade etti. Bozbey, "Dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Sağlık ve eğitim konusunda annelerin eğitimi çok önemli. Anneler çocukların ilk öğretmeni, bu yüzden kadınların eğitimine ne kadar çok önem verirsek geleceğimizi de on göre şekillendirmiş oluruz" dedi.


Gönülkırmaz, Nilüfer Belediyesi ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarına da katılmak istediklerini söyledi.

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