Türk bayrağı zirvede dalgalandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ericek Adrenalin Park'ta yer alan Hisartepe'de göndere çekilen Türk bayrağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gürsu semalarına taşıdı.

Türk bayrağı, Ay Yıldız Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Hisartepe'de göndere çekildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Gürsu semalarında dalgalandırdığımız bayrağımızla doruğa taşıdık. Cumhuriyet hepimizin, sadece bir kesimin değil, hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, İstanbul'da havaalanımızın, devasa yatırımların açılışını yaparken, Anadolu'nun her tarafında da bu tür organizasyonlarla cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Mehter takımımızla beraber bugün Gürsumuz'un en yüksek tepesi Hisartepe'de, bin rakımda bayrağımızı göklere çektik. İnşallah hiç buradan inmez, şanlı bayrağımız ilelebet burada dalgalanır” dedi.