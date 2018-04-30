Türk dünyası gazetecileri Bursa’da buluşuyor

Uluslararası Türk Dünyası Spor ve Turizm Zirvesi’ 2-5 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştiriliyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından 100’e yakın gazeteci katılıyor.

Üç ayrı panel oturumu şeklinde gerçekleştirileceği açıklanan 1. Uluslararası Türk Dünyası Spor ve Turizm Zirvesi’nin ilk oturumunda ’sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair alınması gerekli önlemler’ tartışılacak. 2. oturumda ’spor basınında yer alan haberlerin tribünlere olan etkisi’ masaya yatırılırken, 3. oturumun konusunu ’turizm ve spor ilişkisi, spor faaliyetlerinin turizmdeki yeri” olacak.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Necati Günay, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Cengiz, Avrasya Spor ve Kültür Birliği Başkanı Ahmet Tüzün, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Adnan Fişenk, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TDGF Başkanı Menderes Demir, Gazeteci Yazar Yüksel Baysal, Gazeteci Yazar Necati Kartal, Gazeteci Yazar Tayfun Çavuşoğlu zirvede panelist olarak yer alacaklar.

Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan 1. Uluslararası Türk Dünyası Spor ve Turizm Zirvesi’ne Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi, BTSO, Ticaret Borsası ile çok sayıda özel kurum ve kuruluş destek veriyor.

ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, “Sporda şiddet konusu, toplumsal şiddet kapsamında ele alınan sorunların en başında geliyor. Bu sorunun çözümü noktasında ne tür çalışmalar yapıldığının veya yapılması gerektiğinin masaya yatırılacağı etkinliğimizde akademisyenler, gazeteciler, spor adamları ve turizmciler, konuya ilişkin görüşlerini açıklayacaklar. ASGD olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlik aynı zamanda ülkemizde de bir ilk olacak. Yurtiçi ve yurtdışından 100’e yakın meslektaşımızın katılım göstereceği etkinlikten çok yararlı sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Konuklarımızın Bursa’nın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıma fırsatını da bulacağı organizasyonumuza destek verip katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.