Türk mermeri şaha kalktı

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı 4'üncü kez kapılarını tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği fuar alanında tonlarca ağırlıktaki blok mermerleri taşımakta zorlanan iş makinelerinin iki teker üzerinde adeta şaha kalkarcasına çalışmaları ilgiyle izleniyor. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu,"Türkiye genelinde 2002 yılında toplam doğal taş ihracatımız 180 milyon dolardı. Bugün ise 1 milyar dolarlık blok, 1 milyar 200 milyon dolarlık işlenmiş mermer satıyoruz. 15 yılda çok büyük yol kat ettik" dedi.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını dördüncü kez ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 240 firmanın katılacağı fuarda toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2500 blok mermer teşhir edilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, bu yıl 4. kez düzenlenecek. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'nin 33 farklı ilinden 240 firma stant açacak. 8 ayrı salonda, toplam ağırlığı 60 bin tonu bulan 2500 blok mermerin sergileneceği sektörün en ağır fuarı, başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ayrı ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan fuar için bin tırın üzerinde blok mermerin geldiğini belirten Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, Malzemenin toplamı 50 bin tonu gecik. Dünyanın en ağır tonajlı fuarını yapıyoruz. Bu bir dünya rekorudur. Fuarın ilk yılında 550 adet blok mermer sergilemiştik. Aradan 4 sene geçti. Bu sene 2 bin 500 adet blok mermer sergileyeceğiz. Hindistan, İran, Yunanistan, Pakistan, Mısır ve Cezayir gibi 40'a yakın ülkeden de ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" dedi.

Blok mermerler fuar başlamadan satılıyor

Blok Mermer fuarının dünyada ilk kez Bursa'da yapıldığına dikkat çeken Erol Efendioğlu, "Bu fuar bir panayır alanı ve şenlik gibi oluyor. İtalya'dan Sivas'a kadar birçok ülkeden ve şehirden blok getiren var. Bu hem bir tanıtım hem de bir satış fuarı oluyor. Getirilen blokların yüzde 90'ı ise fuarda satılıyor. Tüm firmalar en kaliteli ve en güzel ürünü burada sergiliyor. Onun için bu fuardaki bloklara da alıcılar büyük rağbet gösteriyor. Hintli ve Çinli alıcılar ise bunları kaçırmak istemiyor" dedi.

Sektör 15 yılda 12 kat büyüdü

Mermer sektörünün son 15 yılda 12 kat büyüdüğünü ifade eden Efendioğlu, "Türk mermerciliği 2002 yılında toplam doğal taş ihracatımız 180 milyon dolardı. Bugün ise 1 milyar dolarlık blok, 1 milyar 200 milyon dolarlık işlenmiş mermer satıyoruz. 15 yılda çok büyük yol kat ettik. Halkımıza özellikle şunu bilmelidir. Biz bloklarımızı bedavaya Çin'e satıp onlardan geri işlenmiş olarak almıyoruz. Çin'e sattığımız ürünün binde 1'ini dahi işlenmiş olarak geri almıyoruz. Brazilya'dan sonra Çin'in en büyük tedarikçisi Türkiye'dir. Bu madenler 80 milyonun milli malıdır. Biz asla Türk madenlerinin ürünlerini ucuza satmıyoruz.

Bursa'a mermeri 70 ayrı ülkeye satılıyor. Bursa mermerinin girmediği ülke kalmadı. Mermer rezervi olarak da 3'üncü sıradayız. Efendioğlu Mermer olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çok güzel bina dekarasyonu yaptık. Ayrıca İstanbul'da yapılan Trump Towers ikiz kuleler, Gürcistan'daki Parlemanto Binasını ve Japonya'da Samsung'un binasını da Türk mermerleriyle yaptık. Rengi, deseni ve kalitesiyle Türk mermerlerine çok büyük talep var" diye konuştu