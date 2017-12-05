Türk Metal Sendikası Emek Şubesi Başkanı Nizamettin Bilik:

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçiyi temsil eden üç sendika ile işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şubesi Başkanı Nizamettin Bilik, “Türkiye gerçekleri ortadadır. Bizim için makul olan rakamlar istiyoruz. O taslağın arkasında duracağız. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde MESS’in teklifi kabul edilmedi, toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Önümüzdeki günlerde bir arabulucu atanacak. 15 gün süresince arabulucu çift taraflı bir görüşme sağlayacak. Sonra aldığı sonucu bize 3 gün içerisinde iletecek. Sonraki 60 günlük periyotta grev kararının alınıp alınmayacağını belirlemiş olacak” dedi.

Toplu sözleşme için fabrikalarda eylemlerinin başladığını belirten Bilik, “Cuma günleri mesaiye kalmıyoruz. Bazı yemekhanelerde eylemler başladı. Önümüzdeki günlerden itibaren de belli bazı eylemleri gerçekleştireceğiz. Umudumuz isteğimiz bizim için makul olan isteklerin karşılanmasıdır. İnsanların mutluluğu ilk başta cebinin sıcaklığından geçiyor. Türkiye ekonomik olarak sıkıntı içinde bulunuyor. Bunun en büyük sıkıntısını da biz emekçiler çekiyor. Elimizden ne geliyorsa sendika olarak yapmaya çalışacağız. İnşallah herkes kazanır” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazaya da değinen Bilik, “İlimizi yönetenler buna bir tedbir almalıdır. Her seferinde son olur diye temennide bulunuyoruz. Ama önüne geçemiyoruz. İnsanlar çalışıp evine gidecek ama cenazelerle karşılaşıyorlar. Allah geride kalanlara sabır versin. Şu anda yaralı arkadaşlarımızın da tedavileri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kazaya sebep olanların en yüksek cezayı alması gerektiğini ifade eden MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, “Bir daha da böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum. MHP olarak işçinin, emekçinin ve çalışanın yanındayız. Hükümetin taleplerinizi mutlaka karşılamalıdır diye düşünüyorum. İnşallah toplu sözleşme sürecinde de işçilerin lehine en iyi şekilde sonuçlanır. Haklı mücadelelerinde sendikalara gereken desteği de vermeye hazırız. Şu anda iş barışına ihtiyacımız var. Bazı ücretlerle Bursa gibi büyük bir şekilde hayatı devam ettirmek mümkün değil. Türkiye’hin şuanda dışarıdan birçok saldırıya maruz kaldığı dönemde, içeride de işçi işveren anlaşmazlığının doğru olmadığını düşünüyorum. İnşallah hükümetimiz bu meseleye müdahil olur. İşçimizin yanında ve onun lehine olacak şekilde bir uzlaşma gerçekleşir. Burada muhtemel bir anlaşmazlık, Bursa ekonomisini de derinden etkileyecektir” diye konuştu.