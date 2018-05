Türk Metal Sendikası üyelerine sağlık indirimi

İş birliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Ali Noyan tarafından imzaladı. Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kozalı, "Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Türk Metal Sendikası üyelerine avantajlı hizmetlerin yanı sıra özel check-up programlarımız olacak. Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Böyle bir kuruluşla iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Noyan ise, "Bizim üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu indirim anlaşmasının yanında check up programları da büyük önem taşımaktadır. Hasta olmadan da hastaneye gitme alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir’’ diye konuştu.