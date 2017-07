Türk okçuluğu Nilüfer Belediyesi ile yaşatılıyor

Bugüne dek verilen desteklere teşekkür eden dernek yönetimi, ata sporu ve kültürün ayrılmaz bir parçası olan okçuluğun daha da geliştirilmesi için Nilüfer Belediyesi’nin katkısının artmasını istedi.

Nilüfer Belediyesi ve Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve hâlen devam eden, 2014 yılından bugüne kadar 536 kursiyeri Türk Okçuluğu ile tanıştıran Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Başkan Mustafa

Bozbey’i makamında ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerden bazıları da hazır bulundu.Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Talat Sünnetçioğlu, kursların açıldığı ilk günden bu yana yoğun talep gördüğünü anlatarak, 4 yıllık çalışmalar hakkında da Başkan Bozbey’e detaylı sunum yaptı. Kursiyerlerle katıldıkları ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Nilüfer Belediyesi’ni başarıyla temsil ettiklerini kaydeden Sünnetçioğlu, 2016 yılında Polonya’da gerçekleştirilen menzil atışlarında birincilik, İstanbul Uluslararası 4. Fetih Kupası’nda Gençler birinciliği, İstanbul Ulusal Egemenlik Kupası ikinciliği, Bursa Uluşehir Kupası yarışmalarında Yıldızlar birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ile Gençler birinciliği elde ettiklerini anlattı. Başarıların 2017 yılında da devam ettiğini aktaran Sünnetçioğlu, Ankara 4. AN-OK Minikler birinciliği ve ikinciliği, Kocaeli 23 Nisan Bahar Toyu çocuklar ve yetişkinler üçüncülüğü, Balıkesir 2. Altınok Festivali Karma Minikler birinciliği ve ikinciliği, İstanbul 2. ETNO Festivali Karma Minikler Takım birinciliği, 5. Uluslararası Fetih Kupası Minikler dördüncülüğü elde ettiklerini söyledi.

Sünnetçioğlu, “Ancak tüm bu başarılara rağmen önemli olanın dereceye girmekten çok Türk okçuluğunun araştırılıp, geliştirilmesi, dışarıya aktarılan kaynağın azaltılmasına yönelik ARGE ve üretim yapılması, gelecek kuşaklara doğru yöntem ve tekniklerle doğru uygulamalarla, tespit edilebilmiş ve sorgulanmış akademik kaynaklara dayalı olarak öğretilmesini esas almaktayız. Çünkü iyi bir eğitim, iyi ekipman, iyi bir tesis ve sıkı talimlerle zaten başarının yakalanacağına inanıyoruz. Okçuluk her kesim ve yaş grubu tarafından yapılabilecek bir spor dalıdır ve kendinizi bulacağınız, çok farklı bir haz alabileceğiniz bir ata yadigarıdır” dedi.

Nilüfer Belediyesi ile Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği’nin iş birliği sayesinde pek çok ilklerin altına imza attıklarını kaydeden Talat Sünnetçioğlu, “Türkiye’nin ilk geleneksel okçuluk engelli grubu Nilüfer’de kurulmuştur. Bunun yanında Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) bünyesinde halka açık ahşap ok ve endamlı ok yapımı ile tezhip sanatı kursu başta olmak üzere tirkeş, sadak, zihgir, börk yapımı kursları da bir ilktir ve bu kurslar her yıl tekrarlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Talep ve önerilerini de Başkan Mustafa Bozbey’e ileten Talat Sünnetçioğlu, “2014 yılından bugüne kadar farklı yaş ve meslek gruplarından toplam 536 kişiye eğitim verdik ve 187 etkinlik gerçekleştirdik. Yoğun başvuru taleplerinin hepsine maalesef cevap veremiyoruz. Bu konuda Nilüfer Belediyesi’nin daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir alan tahsis edilirse daha sağlıklı ve emniyetli ortamlarda talim yapabileceğimiz için başarılarımızın daha da artacağına inanıyorum. Hem Nilüfer’i hem de ülkemizi katıldığımız organizasyonlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başarılarından dolayı Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Talat Sünnetçioğlu başta olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile başarılı olan sporcuları kutlayıp ödül veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Nilüferlileri, sporun farklı branşlarıyla buluşturduklarını kaydeden Başkan Bozbey, “Geleneksel sporlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunu yapmak hepimizin sorumluluğu olmalı. Antrenman yapabileceğiniz alanla ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız; ulaşım ve diğer taleplerinizle ilgili de desteğimizi artıracağız” dedi.