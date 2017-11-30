Türk otomotiv firmaları Çin’deki 72 milyar dolarlık pazarın peşinde

Dünyanın 140 ülkesinden 130 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda Türk otomotiv yan sanayi firmalarına ilgi büyük oldu.

OİB, yılda 72 milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Çin pazarından Türkiye’nin aldığı payı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. OİB, son olarak 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Çin’in en büyük kenti Şangay’da düzenlenen otomotiv yan sanayi fuarına milli katım düzenledi. Otomotiv yan sanayi alanında dünyanın en büyük fuarlarından olan Automechanika Şangay Fuarı’na OİB öncülüğünde 37 Türk firması katıldı. Dünyanın 140 ülkesinden 130 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuarda Türk firmalarına ilgi büyük oldu. Türk firmaları, fuarda hava süspansiyon sistemlerinden fren aksamlarına, yağ ve mazot pompalarından tamir takımlarına, amortisörlerden makas parçalarına kadar çok sayıda otomotiv yan sanayi ürününü başarı ile sergileme fırsatı buldu. OİB, 340 bin metrekare kurulu alanda bir de Türk standı açarak tanıtımlara katkıda bulundu. Fuara OİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Medih Dizdar, Baran Çelik ve Yasin Akdere katıldı.

Türkiye Çin’e 50 milyon dolarlık otomotiv ihracatı hedefliyor

TİM verilerine göre Türkiye’nin Çin’e olan otomotiv ihracatı geçen yıl yüzde 40 artışla 37 milyon dolar olurken, Ocak-Ekim 2017 döneminde bu rakam yüzde 24 artışla 37,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin’e yönelik otomotiv ihracatının tamamına yakını otomotiv yan sanayi ürünlerinden oluştu. Türkiye, yıl sonunda ise Çin’e 50 milyon dolarlık otomotiv ihracatı hedefliyor.

Türkiye’nin Çin’in de aralarında olduğu Uzak Doğu ülkelerine Ocak-Ekim 2017 döneminde gerçekleştirdiği otomotiv ihracatı ise yüzde 60 artışla 214 milyon dolar oldu. Uzak Doğu bölgesinin Türkiye’nin otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 1 civarında bulunuyor. OİB, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu bölgesine olan otomotiv ihracatını artırmak üzere uluslararası fuarlara katılım ve alım heyetleri organizasyonları gibi birçok çalışmayı sürdürmeyi planlıyor.

Çin otomotiv ithalatının önemli bölümü yan sanayiye ait

Çin’in 72 milyar dolara yaklaşan otomotiv ithalatının üçte birinden fazlasını ise yan sanayi ürünleri ithalatı oluşturuyor. Otomotiv yan sanayinde önemli bir ithalatçı olan Çin’de pazarın önemli oyuncuları arasında Almanya, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD yer alıyor. Otomotiv yan sanayinde pek çok global markanın yatırımına ev sahipliği yapan ve buna paralel pazarı gün geçtikçe büyüyen Çin’in otomotiv yan sanayi ihracatı da 28 milyar dolara ulaştı. Çin’in otomotiv ithalatındaki en büyük kalemi ise son iki yıldır yaklaşık 45 milyar dolar olarak gerçekleşen binek otomobiller oluşturuyor.

Son altı yıldır dünyanın en büyük motorlu araç üreticisi olan Çin’in geçen yıl araç üretimi 28 milyon adet olarak gerçekleşirken, bu rakamın 24,4 milyon adedi binek otomobil, 3,7 milyon adedi de ticari araç oldu. Çin’de 2020 yılından itibaren motorlu araçlar üretiminin 30 milyon adedi aşması bekleniyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük motorlu araç pazarına sahip ülkesi olan Çin, 2015 yılı itibariyle 162,8 milyon adet motorlu araç parkına ulaştı. ABD’de her bin kişi başına düşen motorlu araç adedi 821 iken, Çin’de bu rakamın 118 olması dünyadaki diğer otomotiv merkezlerine göre ülkenin taşıdığı potansiyeli açıkça ortaya koyması bakımından da önem taşıyor.