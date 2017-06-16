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16 Haziran 2017 11:36

Türk otomotiv firmalarına Amerika kıtasından büyük ilgi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) katkılarıyla Meksika’da düzenlenen INA PAACE Automechanika otomotiv yan sanayi fuarına milli katılım gerçekleştiren 11 Türk firması, Amerikalı firmalardan büyük ilgi gördü.

Türk otomotiv firmalarına Amerika kıtasından büyük ilgi

16 Haziran 2017 11:36


OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, geçen yıl 150 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdikleri Meksika’nın özellikle yan sanayinde ciddi potansiyel barındırdığına dikkat çekerek, “Pazardan daha fazla pay almak için özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerikalı firmaları Türk firmalarımız ile bir araya getirdik” diye konuştu.


Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Meksika’da düzenlenen Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Ekipmanları Fuarına (INA PAACE Automechanika) milli katılım gerçekleştirdi. Meksika’nın başkenti Meksiko City’de 14-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 11 ülkeden toplam 450 firmanın katıldığı fuara, Türkiye’den ise OİB öncülüğünde 11 firma katıldı.


Toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fuarı, Amerika kıtası başta olmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçi gezdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Oldukça verimli geçen fuarda, hedeflediğimiz gibi özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerikalı firmaların satın alma yetkilileri ile Türk katılımcı firmalarımızı buluşturduk” diye konuştu.



“Meksika yan sanayinde ciddi potansiyel barındırıyor”


OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, fuarın düzenlediği Meksika’nın Latin Amerika’nın 1., dünyanın 7. en büyük motorlu araç üreticisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin Meksika’ya 2013 yılında 63 milyon dolar olan otomotiv ihracatının 2016 yılında 150 milyon dolara ulaştığını belirten Orhan Sabuncu, “Yaklaşık 130 milyonluk nüfusu ile Meksika otomotiv sektörü için çok önemli bir pazar. Ülke, özellikle yan sanayinde ciddi potansiyel barındırıyor. Bu önemli pazardan daha fazla pay almamız gerekiyor. Bu amaçla katıldığımız fuarda, özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerikalı firmaların satın alma yetkilileri ile Türk firmalarımızı bir araya getirdik” diye konuştu.


Meksika’nın ana sanayinde Türkiye’den yaptığı ithalata uyguladığı gümrük vergilerinin oldukça yüksek olduğuna da değinen Sabuncu, “Buna karşılık AB Ülkeleri Meksika pazarına gümrük vergisiz ulaşabilmektedir. Diğer taraftan yan sanayi ihracatçılarımız pek çok üründe Meksika’ya gümrük vergisiz, ya da çok düşük gümrük vergileri ile ulaşma imkanına sahiptir. Meksika’nın özellikle otomotiv yan sanayindeki yüksek ithalatı düşünüldüğünde, bu ülkeye yönelik yan sanayi ihracatımızın yeterli seviyeye ulaştığını söylemek oldukça zor” dedi.




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