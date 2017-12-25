Türk otomotiv sanayiine katkı sağlayacak proje

Türkiye otomotiv sanayine önemli katkı sağlayacak proje sayesinde Fiat Chrysler Automotive (FCA) tarafından İtalya’da üretilen parçalar, Lima Logistics’in İtalya’daki acente ağı üzerinden Tofaş’ın üretim hattına, Turkish Cargo ile 24 saatten daha az süre zarfında ulaştırılacak.

Turkish Cargo, Tofaş’ın Bursa’da bulunan fabrikasına ilk etapta haftalık 50 tonluk üretim malzemesi ve yedek parça taşıması gerçekleştirecek. Dünya hava yolu taşımacılığının en hızlı büyüyen kargo operasyonlarından birine sahip olan Turkish Cargo, Lima Logistics’in attığı adımla imzalanan anlaşmayla birlikte, otomotiv sektörüne özel lojistik çözümlerinde öncü.

Lima Logistics, küreselleşmenin ivme kazandırdığı uluslararası taşımacılık sektöründe modern ve çözüm odaklı yaklaşımlarla müşterilerine hizmet tasarımları sunuyor. Taşımacılık sektörüne yeni nesil bir soluk getiren Lima Logistics, dinamik organizasyon yapısı ve etkin yurtdışı acente ağıyla hava, deniz, kara ve uluslararası hızlı kargo taşımacılığı alanlarında dünya standartlarında hizmet veriyor. Otomotiv firmalarının üretim bantlarına yetiştirdiği malzemelerle ön plana çıkan Lima Logistics, otomotiv sanayinin stok maliyeti olmadan verimli çalışmasına katkı sağlıyor.