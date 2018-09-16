Türk otomotiv yan sanayi Almanya'da ‘kalite' şovu yaptı

Yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika Frankfurt'a katılan 21 Türk firması kalite şovu yaptı.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Automechanika Frankfurt fuarında Türk firmaları, motor parçalarından elektrik aksamlara, yedek parçalardan atölye ekipmanlarına kadar çok sayıda ve en yeni ürün grubuyla dikkatleri üzerine çekti. 180 bin metrekare alanda düzenlenen, 76 ülkeden 4 bin 843 firmanın katıldığı fuarda Türk firmalarına yoğun ilgi oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Fuar, bu yıl sonunda 31 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk otomotiv sektörümüzün Almanya'ya olduğu kadar AB ve diğer ülkelere olan ihracatına ivme katacak. Türkiye, fuarın düzenlendiği yan sanayi alanında da modern ekipmanları, kalifiye iş gücü, sermaye yoğun üretimi ve satış sonrası servisi ile tüm dünya ülkeleri için en güvenilir partnerlerden biri” diye konuştu.

Geçen yıl 28,5 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörün 2018 yılı sonunda da 31 milyar dolar ihracat hedeflediğini vurgulayan Baran Çelik, “Fuarın, kısa ve orta vadede ihracat hedeflerine ulaşmamıza destek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca fuar ziyaretçisi firmalarla iş birliğinin genişletilmesi, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sunacaktır” dedi.

Türkiye'nin, 1,7 milyon adetlik üretimi ile dünyada 14'üncü, Avrupa'da ise 5'inci büyük üretici durumunda olduğunu belirten Çelik, AB-28 ülkeleri arasında ise Türkiye ticari araç üretiminde 2'nci sırada yer aldığını söyledi.