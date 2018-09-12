Türk polisinin şefkati

"Türk polisi milletimizin sığındığı şefkat kapısıdır” sözü Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kez daha tecelli etti. Ağlayarak ağabeyine ait motosikleti almamalarını isteyen Suriyeli kızın göz yaşları polisleri duygulandırdı.

İnegöl'de trafiği tehlikeye sokan, abartılı egzoz sesi ile vatandaşları rahatsız eden motosikletlere yönelik uygulama devam ediyor. Dün akşam 4 motosiklet trafikten men edilirken, ehliyeti olmayan sürücülere ise ceza yağdı. Ehliyetsiz ve evrakları eksik olan sürücülere toplam 9 bin TL ceza kesildi. Bağlanan motosikletler otoparka çekildi.

Suriyeli gencin kullandığı motosiklet de kontrollere takıldı. Arkasında bulunan 8 yaşındaki Mayaz Resul, polislerin durdurması üzerine ağlamaya başladı. Küçük kızın ağladığını gören polisler, Suriyeli Mayaz'ı sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuk ağlayarak, "Bizim motosikleti almayın" derken, polisler motosikleti almayacaklarını söyleyerek küçük kızın gözyaşlarını dindirdi. Suriyeli kızın ağabeyine yetersiz ehliyetten dolayı ceza kesildi.