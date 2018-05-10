Türk Tarım Orman-Sen personel çağrısında bulundu

Genç, açıklamasında, "İznik, geçmişte Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının gözbebeği olmuştur. Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisidir. 46 mahallesi, 800 civarında gıda işletmesi, bu işletmelerin 200 civarı gıda üretim yeri olmak üzere, ilçe nüfusunun yüzde 90’ı geçimini tarımdan sağlamaktadır. 2017 yılı sonu itibari ile 3.210 ÇKS’ye kayıtlı çiftçisi bulunan, yüzölçümü incelendiğinde tarıma elverişli 230 bin dekar alanın 130 bin dekarı sulanabilir alandır. Bu alanda yapılan üretimin, ülkemiz gayri safi hasılasına katkısı 150 milyon TL civarındadır. Zeytini, üzümü, şeftalisi, kirazı, eriği ve kivisi ile meyve üretiminde domates, taze fasulye, kabak, marul, brokoli ve Brüksel lahanası ile de sebze üretiminde Bursa’nın en önemli ilçelerinden birisidir" dedi.

Genç, tarımda İznik çiftçisinin hak ettiği katkıyı kamu personel azlığından dolayı alamadığını sözlerine ekledi.