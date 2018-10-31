Türk tatlı mısır tohumu dünyanın gündeminde

Tatlı mısır tohumu üreticilerinden olan MAY Tohum, Hollanda, Macaristan, İtalya, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan'daki gıda sanayi temsilcilerini ve tatlı mısır üreticilerini Bursa'da ağırladı.

MAY Tohum'un Bursa, Eskişehir ve Yenişehir'de bulunan toplam 50 dekarlık tatlı mısır ıslah bahçelerini gezen sektör yetkilileri, MAY Tohum'un tatlı mısır tohumları ticari portföyünü ve ticari aday çeşitlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. MAY Tohum'un ticari ve ıslah aşamasındaki tatlı mısır çeşitlerini inceleme fırsatı bulan gıda sanayi temsilcileri ve tatlı mısır üreticileri, memnuniyetlerini dile getirdi. Farklı olgunlaşma gruplarına sahip, verimleri, işletme randımanları ve lezzetleri ile dikkatleri üzerine çeken süper tatlı segmentte Baron F1, Caramelo F1, Vega F1, Khan F1 ve Mirza F1 çeşitleri, normal tatlı segmentte Merit F1 ve Tanem F1 çeşitleri performansları ile takdir topladı. Hollanda, Macaristan, İtalya, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan ülkelerinden gelen yetkililer, MAY Tohum'un tatlı mısır portföyündeki tüm çeşitlerin, ülkelerinin farklı iklim koşulları, toprak tipleri ve yetiştirme tekniklerinde de başarı ile yetiştirilebildiğini söyledi.

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurt içi ve yurt dışı satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, deneyimli ürün geliştirme ekibinin çalışmaları sonucu, yetiştirileceği bölgenin iklim ve toprak yapısına en uygun tatlı mısır çeşitleriyle pazar payını her geçen yıl arttırıyor. Tatlı mısır portföyü ve ürün geliştirme faaliyetleri hakkında da detaylı bilgiler verilen etkinlikte, MAY Tohum Sebze Satış ve Pazarlama Müdürü İsmail Çakır şöyle konuştu:

“Tüm ürün geliştirme süreçlerimizde, sanayi üretiminin ve taze pazarın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çeşitlere odaklanıyoruz. Türkiye ve dünyada hedef pazarlarımızdaki sanayi üretimini verim, kalite ve proses aşamalarında destekleyecek nitelikteki çeşitler üzerinde yoğunlaşarak, sanayi proseslerine uyumlu, ideal kalite kriterlerine sahip işletme randımanı yüksek, lezzetli çeşitler geliştiriyoruz. Yüksek adaptasyon kabiliyetleri ve stres koşullarına dayanıklılıklarıyla dikkat çeken çeşitlerimiz, taze pazar segmentinde uzun raf ömrü kabiliyetleri ile nakliye ve depolama süreçlerindeki kalite kayıplarını minimize ederek hem üreticisine hem alıcısına yüksek kazanç sağlıyor.”

Tatlı mısır tohumu konusunda Türkiye pazarında lider olduklarını ifade eden Çakır, “Türkiye pazarında lider konumda olan tatlı mısır çeşitlerimiz, farklı beklentilere sunduğu yenilikçi çözümler ile hem taze pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin öncelikli tercihi oluyor. Bu sebeple gerek yurt içi, gerek yurt dışındaki tatlı mısır çeşitlerimizi tercih eden üreticilerden çok olumlu geri bildirimler almaktayız. Hem yurt içerisinde hem de yurt dışında her yıl ciddi bir ivme ile yükselen satış rakamlarımızda bunun bir göstergesidir. Türkiye'de ürettiğimiz tatlı mısır tohumlarımızı 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.