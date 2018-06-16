Türk tavuğunda hedef Japonya’dan sonra Çin

Türkiye ve Japonya arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrasında HasTavuk kemiksiz tavuk eti ihracatının ardından gözünü Çin’e çevirdi. Türkiye’nin üretimde, büyümesinde, ihracatında rekabeti yükseltecek firmalara ihtiyacı olduğunu belirten HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, “Biz HasTavuk olarak bunu üzerimize aldık. Şu anda da dünyada 28 ülkeye ihracat yapan bir yapıya ulaştık. Bu konuda Japonya ile 2 yıldır yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda, Türk tarım ve tavuk ürünlerinin ithalatı konusunda anlaşma yapıldı. 2017 Kasım ayı itibariyle de ihracatımız başladı. Japonya’dan sonra önümüzdeki günlerde Çin ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. İnşallah Çin’e de mal satmaya başlamamızla birlikte çok geniş bir pazara hizmet edeceğiz” dedi.

Şu an Çin’e resmi olarak doğrudan bir ihracatlarının bulunmadığını ifade eden Şahin Aydemir, “Ama Hong Kong kanalı ile Türkiye’de üretilen bütün tavuk ayakları ve pençeleri Çin’e ihraç edilmektedir. Ancak Çin sadece bunları ithal etmiyor. Özellikle Türkiye’de kullanılmayan tavuk ibiğinden tutun da diğer organlarına kadar hepsi Çin’de çok rahatlıkla tüketilmektedir. İhracatın başlamasından sonra buda bizim ekonomimize artı bir değer olarak kazandırılacaktır. O yüzden Çin, hem potansiyeli hem de kapasitesiyle çok önemli bir pazar oluşturmaktadır. Şu anda Hong Kong üzerinden yaptığımız ihraçta 400 dolara yakın aracılara ödeme yapıyoruz. Ama Çin’e doğrudan ihracat yaparsak bu 400 dolar bile Türkiye’de kalmış olacak. Bundan bile çok ciddi bir kazanım sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Çin’e yapmış olduğumuz ihracatımızı genişletirsek, bizim için Ortadoğu pazarından daha bir büyük pazar olacağına değinen Şahin Aydemir, Çin’i 200 bin ton civarında bir pazar olarak görüldüğünde Türkiye’nin vizyonu çok daha farklı yere gideceğine değindi.